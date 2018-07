Veröffentlicht am 12. Juli 2018 von wwa

BERLIN – Schülerinnen aus Neustadt und Südafrika in Berlin – Das war selbst für den heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel ein nicht alltägliches Besuchserlebnis. In Berlin empfing er eine besondere Schülergruppe: Schülerinnen des Wiedtal-Gymnasiums mit ihren Freundinnen – Austauschschülerinnen der südafrikanischen Partnerschule, der PaarlGrilsHighschool aus Paarl, Westkap bei Kapstadt. Die beiden Schulen pflegen seit Jahren einen gegenseitigen Schüleraustausch. Im Rahmen dieses Austausches stand diesmal unter anderem eine Reise in die Bundeshauptstadt Berlin auf dem Programm. Dort war eine Zusammenkunft mit dem Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel arrangiert. Zwar musste der geplante Vortrag in englischer Sprache auf der Besuchertribüne im Parlamentsgebäude aufgrund der Haushaltswoche abgesagt werden, dafür bekamen die Schülerinnen aber kurzfristig noch einen Termin für die Teilnahme an einer Plenarsitzung. Im Anschluss daran traf sich die Gruppe zu einem ebenso informativen wie interessanten Gespräch und Gedankenaustausch mit dem heimischen Bundestagsabgeordneten. „Schüleraustausche sind grundsätzlich eine gute Sache und zu fördern. Auf diese Weise ergeben sich für die jungen Leute Möglichkeiten andere Kulturen und Denkweisen kennenzulernen sowie neue Freundschaften zu schließen“, bekräftigte Erwin Rüddel unter Zustimmung