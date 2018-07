Veröffentlicht am 9. Juli 2018 von wwa

REGION – Erwin Rüddel holt erneut Goldenes Sportabzeichen – Gesundheit und Sport sind für den CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel (2.v.li.) nicht nur „ein Wort“. Vielmehr betreibt der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag und Vorsitzende der LG Rhein-Wied selbst regelmäßig aktiv Sport. „Das mach ich auch zur Erholung von Leib und Seele und zur Entspannung“, äußert Rüddel. Der Parlamentarier nahm unter anderem wiederholt erfolgreich an Marathon-Läufen teil, z.B. in New York, Berlin und Köln. Jüngst hat der Gesundheitspolitiker in seinem Heimatort Windhagen erneut eine weitere sportliche Herausforderung angenommen und das Goldene Sportabzeichen abgelegt. Die Disziplinen für das Deutsche Sportabzeichen finden sich in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Schwimmfähigkeit. „Möglichkeiten aktiv Sport zu betreiben sollten von jedem der dazu in der Lage ist wahrgenommen werden, denn es sind Herausforderungen, für einen ausgeglichenen und vor allem auch gesunden Lebensstil“, resümierte Erwin Rüddel im Kreis weiterer Sportler.