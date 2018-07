Veröffentlicht am 9. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/BAD Schwalbach – Landfrauen auf der Landesgartenschau in Hessen – Die Landfrauen „Frischer Wind e.V.“ Bezirk Altenkirchen hatten zu einer Tagesfahrt zur Landesgartenschau in Bad Schwalbach eingeladen. Die Gartenschau in der Kreisstadt im Rheingau-Taunus-Kreis steht unter dem Motto „Natur erleben, natürlich leben“. Bei herrlichem Sommerwetter konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem weitläufigen Gelände viele Tipps und Anregungen für den heimischen Garten holen.

Verschönt wurde der Tag durch das gleichzeitig stattfindende hessische Chorfestival. Überall wurden die Besucher von gekonnt vorgetragenen Liedbeiträgen begleitet. Der Dank der Gruppe galt Uta Räder und Iris Asbach, die den Ausflug hervorragend organisiert hatten.