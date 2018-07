Veröffentlicht am 6. Juli 2018 von wwa

DAADEN – Gemütlicher Tag bei strahlendem Sonnenschein an der Mosel – 28 Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung der Verbandsgemeinde Feuerwehr Daaden-Herdorf kamen zusammen, um gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen. Ihr diesjähriges Ziel war der Ort Winningen an der Mosel. Nach der Ankunft startete man dort mit einem Planwagen durch die Weinberge zu einer Weinprobe. Im Anschluss besuchte man noch die idyllische Altstadt. Auch ein deftiges Abendessen mit gemütlichen Beisammensein durfte nicht fehlen, hierzu wurde ein Stopp in Nistertal eingelegt. (Seniorenbericht) Foto: Privat