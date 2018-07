Veröffentlicht am 6. Juli 2018 von wwa

DAADEN – Politik mit Herz beim Sommerfest der CDU-Daaden – „Politik mit Herz im Daadener Land! – Dafür steht die CDU!“ Symbolisch zeigten dies mit einem Schieferherz der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel und CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Manfred Rosenkranz. Anlass war das Sommerfest der CDU-Daaden in Mauden, bei dem auch zahlreiche Herdorfer zugegen waren. Mit Simon Soesan (3.v.l.), dem Delegierten der Keren Hayesod Deutschland, nahm ein besonderer Ehrengast an dem Sommerfest teil. Soesan referierte über die Arbeit der Organisation, die Spenden für Israel sammelt. Dabei ging es einmal mehr um die Problematik und die Anschläge von Hammas und Hisbollah. Erörtert wurden zudem Fragen und Themen zur aktuellen politischen Lage in Bund, Land und Kommune. Hier berichtete Erwin Rüddel top aktuell. Zum Land äußerte sich Abgeordneter Michael Wäschenbach. Bei guter Laune, Speisen und Getränken verging dann die Zeit wieder viel zu schnell.