ELBEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 281 – Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden – Dienstagnachmittag, 03. Juli, gegen 15:00 Uhr befuhr ein 60jähriger Autofahrer die Landesstraße 281 aus Elben kommend in Richtung Steineroth. Ausgangs einer Rechtskurve geriet er aus bislang nicht geklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Wagen einer entgegenkommenden 58jährigen Fahrzeugführerin zusammen.

Der 60jährige Unfallbeteiligte wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Beide Personen wurden nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Landesstraße 281 war für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für drei Stunden gesperrt. Es entstand, so die Polizei, ein Sachschaden von circa 50.000 Euro. Quelle: Polizei