Veröffentlicht am 4. Juli 2018 von wwa

HAMM – Tom Kalender holt wichtige Meisterschaftspunkte im ADAC Kart Masters – Rookie mischt in Oschersleben in den Top Ten mit – Das ADAC Kart Masters machte in der Motorsport Arena in Oschersleben Station. Auf der 1.018 Meter langen Strecke herrschten, dank fabelhaftem Sommerwetter, beste Bedingungen. Das 149 Fahrer starke Teilnehmerfeld bescherte den Zuschauern spannenden Renn-Genuss. Für den zehnjährigen Tom Kalender die Gelegenheit sich in der Meisterschaft in den Top-Drei festzusetzen.

Tom mischte auch dieses Mal, wie schon vor zwei Wochen an gleicher Stelle beim ADAC Kart Cup, bei den Bambini vorne mit. Leider fehlte ihm das Quäntchen Glück für die Führungsposition, dennoch gelang es ihm seinen zweiten Platz in der Meisterschaft souverän zu verteidigen.

Im Zeittraining fuhr der Rookie als Zehnter ins Ziel. Ein Wehmutstropfen war, dass er nach einer Kollision im ersten Heat auf Platz 13 zurückfiel. Im zweiten Vorlauf etablierte sich Tom dann aber wieder weiter vorne auf Platz sechs.

Für den Einstieg in das erste Finalrennen bedeutete das Startposition neun für den Fahrer aus Hamm/Sieg. Tom überquerte im ersten Wertungslauf als achter die Ziellinie und verzeichnete sogar die schnellste Rennrunde. Allerdings hingen die Bambini so eng zusammen, dass es für ihn nicht einfach war den Weg nach vorne zu finden. Im zweiten Rennen verbesserte sich Tom um einen Platz und beendete den Lauf als siebter. Mit zwei Läufen in den Top-Ten gelang es ihm seinen zweiten Platz in der Meisterschaft zu verteidigen.

„Schade, dass es in den Finalrennen nicht für einen Platz weiter vorne gereicht hat. Mit der besten Rennrunde im ersten Wertungslauf habe ich gezeigt, dass ich durchaus das Zeug dazu gehabt hätte. Im nächsten Rennen werde ich mit der Unterstützung meines Teams von DS Kartsport wieder voll angreifen“, verspricht Tom.

Für den Förderpilot des ADAC Mittelrhein geht es schon nächste Woche zum Westdeutschen ADAC Kart Cup nach Wittgenborn. Das nächste Rennen des ADAC Kart Masters findet in drei Wochen in Kerpen statt. Auf seiner Hausbahn fühlt sich Tom besonders wohl und will dort mit gewohnt starker Leistung glänzen.