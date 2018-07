Veröffentlicht am 4. Juli 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – Ferienspaß der Verbandsgemeinde Flammersfeld geht in die zweite Woche – Strahlende Gesichter sahen die Betreuer der Jungen und Mädchen der zweiten Ferienspaßwoche in Flammersfeld. Sie hatten ein sonniges Wochenende erlebt und gingen mit strahlendem Sonnenschein und jede Menge Erlebnisdrang in die nächsten fünf Tage. Am Rathaus trafen sich die Jungen und Mädchen des dritten Fotokurses und der Wasseraktion der Bad Honnef AG. Während die „Fotografen“ die Fotoapparate einsatzfertig machten, sich über die Handhabung der Technik informierten und Hinweise auf Fotomotivfindung bekamen, richtete die BHAG sich vor dem Rathaus auf die Wasserspiele ein. Die Kinder erlebten einmal Wasser von einer ganz anderen Seite. Wasser, das wichtigste Gut auf der Erde, ohne das kein Leben existieren kann, erhielt einen ganz anderen Stellenwert und ließ die Kinder staunen. Mit Ideenreichtum wurden so auch aus Gegenständen die mit Wasser zu tun haben Musikinstrumente. Da kam jedes Gerät richtig. So die Wasserrohre, Eimer; Schläuche und auch Flaschen. Die tollsten Töne wurden diesen Dingen entlockt. Im Mittelpunkt stand aber das Symbol „Droppy“, der Wassertropfen der BHAG. Auf der Reise durch die Welt des Wassers gab es Einblicke in die Qualität des Wassers, die Lebewesen die im Wasser leben und auch die, die vom Wasser leben. Zu ihnen gehört auch die Welt der Fauna.

Mit Schnelligkeit hatten es die Jungen und Mädchen zu schaffen, die sich in Güllesheim an der Grundschule Horhausen trafen. Sie hatten den Inlinerkurs belegt. Auf dem Schulhof der „Glück auf“ Grundschule lernten sie, wie man sich vor Verletzungen schützt, sich richtig bewegt, abbremst oder auch Tempo aufnimmt. An erster Stelle stand aber das Anlegen der Protektoren für Handgelenk, Ellenbogen, Knieschutz und vor allen Dingen der Kopfschutz. In speziellen Parcours wurden Figuren gelaufen und Spiele vorgenommen.

Im Schatten von Bäumen und Büschen sahen sich die Pferdefreunde wieder. Sie erlebten einen „Tag bei Mona`s Pferden“. Die geduldigen Pferde ließen alles mit sich machen. An erster Stelle stand natürlich die Fellpflege. Auch Pferde, das war schnell klar, brauchen Pflege und Betreuung. Als ging es daran die Pferde zu striegeln, Hufe zu säubern und die Stallung in Schuss zu halten. Wie bei den Inlinern und Radfahrern war es auch bei den Reitern wichtig einen Schutzhelm zu tragen. Neben den Hottehü unterhalten bei Mona aber auch noch Schafe, Ziegen, Kaninchen, Hasen und Hühnergeflügel die Jungen und Mädchen.

In Flammersfeld beim Tennisclub hat die Jugend die Betreuung der Ferienspaßkinder übernommen und zeigt wie der Schläger gehalten und der Ball durch die Luft getrieben wird. Nach Nordrhein-Westfalen ging es am Dienstag. Die Karl-May-Festspiele wurden besucht. Auf dem Erlebnisplan stand „Winnetou 2 mit „der Kampf um Öl“.

Mittwoch geht es weiter mit einen Fotokurs, einem Luftballonmodelltag im Dorfgemeinschaftshaus in Pleckhausen, der Schmuckkammer in Orfgen in der Geschenke Galerie, wo die Kinder ihren Schmuck selber fertigen dürfen. Ab 14:30 Uhr geht es mit einem Zauberworkshop im Pleckhauser Dorfgemeinschaftshaus weiter. Auch am Donnerstag trifft sich die Schar der Ferienfreizeitler im Dorfgemeinschaftshaus zur großen „Kinderdisco“. Der Abschlusstag gestaltet sich bei Spiel und Spaß im Waldpavillon in Rott. (wwa) Fotos: Till/Renate Wachow