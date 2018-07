Veröffentlicht am 3. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Tipps zum richtigen Umgang beim Glasrecycling – Die Deutschen sind spitze im Glasrecycling. Rund 97 Prozent aller Haushalte bringen ihr Altglas zum Sammelcontainer. Im Landkreis Altenkirchen gibt es hierzu derzeit rund 230 Glascontainerstandorte. Doch beim Glasrecycling gibt es einiges zu beachten:

Das gehört in den Sammelcontainer:

Getränkeflaschen, Konservengläser, Marmeladengläser – kurz: alle Glasver-packungen, die der Abfüllung von Lebensmitteln und Getränken gedient haben. Auch pharmazeutische Verpackungen wie Behälter für Hustensaft oder Augentropfen können mit dem Recyclingglas entsorgt werden.

Das gehört auf keinen Fall zum Recyclingglas:

Grundsätzlich gilt: Was nicht durch die Öffnung passt, gehört auch nicht in den Container, zum Beispiel Fensterglas und Spiegel. Glühbirnen passen zwar hinein, werden aber über den Restabfall entsorgt. Energiesparlampen und Neonröhren können am Umweltmobil oder am Betriebs- und Wertstoffhof Nauroth abgegeben werden. Auf keinen Fall zum Recyclingglas dürfen übrigens Porzellan, Steingut und Keramik. Ähnliches gilt für alle Behältnisse aus Bleikristall wie Blumenvasen, Aschenbecher oder Weingläser. Das betrifft auch alle anderen Trinkgläser sowie feuerfestes Glasgeschirr.

Farben richtig trennen

Die sorgfältige Trennung nach Farben spielt beim Glasrecycling eine wichtige Rolle. Weißglas gehört in den Container für Weißglas, Grünglas in den grünen Container und Braunglas in den braunen. Blaues oder andersfarbiges Behälterglas gehört übrigens immer in den Container für Grünglas. Der Grund dafür? Grünglas kann mit anderen Glasfarben vermischt werden, ohne dass die Farbe beeinträchtigt wird. Weiß- oder Braunglas verträgt dagegen so gut wie keine anderen Glasfarben.

Gläser vor dem Recycling entleeren

Wichtig ist, nur restentleerte Behältergläser in den Container zu werfen. Essens- und Getränkereste können in den Containern unangenehme Gerüche und Insektenbefall verursachen. Arzneimittelrückstände sollten auch nicht über die Toilette weggeschüttet werden, da ansonsten das Abwasser belastet wird.

Ausführliche Informationen, wohin all die Dinge gehören, die nicht über Altglascontainer entsorgt werden, gibt es unter www.awb-ak.de oder über die Abfall-App (AWB). Dort findet man für alle Abfälle eine passende Entsorgungsmöglichkeit.

Einwurfzeiten bitte beachten

Die zulässigen Einwurfzeiten bei Altglas sind von montags bis samstags von 07:00 bis 20:00 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist das Einwerfen von Altglas untersagt. Eine Liste über alle Glascontainerstandorte findet man auf der Homepage des AWB (www.awb-ak.de) unter Infopool und anschließend Altglas. Als zusätzlichen Service sind die Glascontainerstandorte ab sofort auch über die beliebte Abfall-App zu finden.