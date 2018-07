Veröffentlicht am 3. Juli 2018 von wwa

NEUWIED – Dr. Jan Bollinger (AfD) trifft Kreisfeuerwehrverband: Freiwillige Feuerwehren effektiv unterstützen! – Die rheinland-pfälzischen Feuerwehren benötigen Hilfe. So das Ergebnis einer großen Anfrage der AfD an die Landesregierung. Der Investitionsstau bei den Wehren in Rheinland-Pfalz beträgt 65 Mio. Euro, so bestätigt es auch der Vorsitzende des Feuerwehr- Landesverbands Frank Hachemer. Der Neuwieder Landtagsabgeordnete Dr. Jan Bollinger hat mit Dirk Elberskirch, dem Leiter des Kreisfeuerwehrverbands Neuwied ein Fachgespräch geführt, um sich aus erster Hand über die Situation im Kreis Neuwied zu informieren.

Dazu Dr. Jan Bollinger: „Zu meiner Freude habe ich von Elberskirch erfahren, dass die allgemeinen Probleme der rheinland-pfälzischen Feuerwehren im Kreis Neuwied noch nicht in dem Maße angekommen sind. Aber auch die Neuwieder Feuerwehr spürt die Folgen des demographischen Wandels. Die Zahl ehrenamtlicher Helfer sinkt. Diese Nachwuchssorgen werden durch sinkende Geburtenzahlen noch zunehmen. Hier muss vorgebeugt werden!“

„Wir haben als AfD bereits mehrfach im Landtag auf die mangelhafte Ausstattung der Wehren und der Feuerwehrschule in Koblenz hingewiesen und eine große Anfrage an die Landesregierung gestellt, um hier zu klaren Fakten zu kommen. In den kommenden Haushaltsberatungen werden wir Anträge zur finanziellen Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren einbringen.“

„Neben der direkten finanziellen Unterstützung sollte das Land seine Feuerwehren auch bei der Gewinnung von Nachwuchs unterstützen!“ so Bollinger „Die Feuerwehr übernimmt einen staatlichen Auftrag und dient der Sicherheit der Bevölkerung. Darüber hinaus sind die Feuerwehren eine wichtige und tragende Säule im ländlichen Raum. Feuerwehr ist auch ein Stück Gemeinschaft, Identität und Heimat. Auch deswegen müssen wir diese Säule erhalten und mit Taten stärken. Junge Leute wieder mehr für den freiwilligen Ehrendienst zu begeistern ist eine dringende und wichtige Aufgabe, die wir mit einer großangelegten Informations- und Werbekampagne kräftig unterstützen müssen.“

„Die AfD wird sich auch dafür einsetzen, dass der Dienst bei der freiwilligen Feuerwehr bei der Berechnung der Altersrente positiv berücksichtigt wird“. erklärt Dr. Bollinger abschließend.