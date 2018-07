A K T U E L L – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 40 bei Eichelhardt – Verursacher begeht Unfallflucht

Veröffentlicht am 2. Juli 2018 von wwa

EICHELHARDT – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 40 bei Eichelhardt – Rollerfahrer begeht Unfallflucht – Ein 31jähriger Autofahrer befuhr am Montagabend, 02. Juli, gegen 19:30 Uhr die K40 von Eichelhardt kommend in Richtung Obererbach, als ihm im Verlauf einer Kurve ein Rollerfahrer entgegenkam, der zu weit in der Mitte fuhr. Der Autofahrer wich nach rechts aus, geriet auf den unbefestigten Fahrbahnrand, schleuderte über die Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Der 31 Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. An seinem Pkw entstand Totalschaden, die Polizei beziffert den Sachschaden mit circa 3.000 Euro. Der Rollerfahrer entfernte sich, kam etwas später nochmal an der Unfallstelle vorbei und fuhr abermals weiter. Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet um Hinweise unter Telefon: 02681/946-0 oder pialtenkirchen@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei