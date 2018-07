Veröffentlicht am 2. Juli 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – Ferienspaßkinder besuchen Burglahr, Horhausen und Oberlahr – Der Tag in Andernach im Familien- und Freizeitpark „Trampolino“ war für die Fereinspaßkinder Geschichte als es am Donnerstagmorgen um 09:30 Uhr an drei Treffpunkten für sie weiter ging. Drei Kinder trafen sich zum Fotokurs in Burglahr, am Fuße der Burgruine. Justus, Yannik und Sophie aus Willroth, Horhausen und Orfgen, waren gespannt was an diesem Vormittag auf sie wartete. Renate Wachow nahm die drei „Fotografen“ in Empfang und führte sie in den Umgang mit der Spiegelreflexkamera ein, erläuterte ihnen wie man auf Motivsuche geht. In unmittelbarer Nachbarschaft trafen sich die Jungen und Mädchen die einen Rittertag in der Burgruine Burglahr verbringen wollten. Einige Kilometer weiter, bei der Freiwilligen Feuerwehr Löschzug Oberlahr versammelte sich im Gerätehaus die dritte Ferienspaßgruppe. Sie erhielten einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehrleute, bekamen Fahrzeuge und Gerätschaften gezeigt. Durften natürlich auch bestimmte Dinge, wie den Schutzhelm und die schwere Schutzkleidung anprobieren. Die Fotokurskinder fanden bei dieser Aktion eine Vielzahl von interessanten Motiven. Eine weitere Ferienspaßgruppe traf sich in der Vormittagszeit in der Küche der IGS Horhausen um sich dort unter fachkundiger Anleitung leckere Speisen zu bereiten die nach getaner Arbeit genüsslich verzehrt wurden. Die zweite Kochgruppe übernahm die Küche in den Nachmittagsstunden und bereitete sich nach eigenem Kochrezept ihr Nachmittagsmenü. Freitag war der gemeinsame Tag aller Ferienspaßkinder in der Raiffeisenhalle in Güllesheim. Eine Vielzahl von Bewegungsspielen beschäftigte die Jugend und Mädchen. (wwa) Fotos: Justus/Yannik/Sophie/Renate Wachow