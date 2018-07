Veröffentlicht am 2. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zapfenstreich auf dem Schlossplatz rundet ersten Schützenfesttag der Schützengesellschaft Altenkirchen ab – Mit der „Rocknacht im Festzelt“ hat die Schützengesellschaft Altenkirchen und der der freundliche Bierlieferant Michael Müller einen glanzvollen Start ins Wochenende hingelegt. Etwas anstrengender wurde es für die uniformierten Schützen am Samstag. Ein strammes Programm mit engem Zeitablauf und langer Marschstrecke erforderte gute Kondition. Musikalische Ständchen brachten die Schützen den beiden Altenkirchener Seniorenheimen, Theodor Fliedner Haus und DRK Seniorenresidenz. Es folgte gegen 14:00 Uhr das Gedenken der Gefallenen am Ehrenmal auf dem Dorn, im Rahmen einer Andacht mit Vertretern der Kirchen und mit Unterstützung des MGV Liederkranz Eichelhardt. Der Einmarsch der Grünröcke in die Stadt mit dem Besuch beim Landrat Michael Lieber, Bürgermeister Fred Jüngerich, Stadtbürgermeister Hajo Höfer sowie den Visiten beim Schützenkönig Jörg I. und Schützenmeister Christoph Röttgen folgten. Ein weiterer Höhepunkt des ersten Tages war der große Zapfenstreich auf dem Schlossplatz unter Beteiligung des Jugendblasorchesters Mehrbachtal und des Musikverein Scheuerfeld. Anschließend marschierten die Schützen ins Festzelt auf dem Weyerdamm, wo die Band „ROLLER COASTER“ für Unterhaltung sorgte. (wwa) Fotos: Renate Wachow