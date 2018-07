VdK Mitglieder für 70jährige Mitglied- und Gründungsmitgliedschaft geehrt

Veröffentlicht am 1. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/GIELEROTH – VdK Ortsverband Altenkirchen feiert 70jähriges Bestehen – Zwei Mitglieder der ersten Stunde des VdK Sozialverbandes wurden im Rahmen der Jubiläumsfeier vom VdK Ortsverbandvorsitzenden Fred Nolden und VdK Kreisverbandsvorsitzenden Erhard Lichtenthäler mit entsprechender Urkunde und Ehrennadel geehrt. Im Gielerother Bürgerhaus begrüßte Vorsitzender Nolden neben den zahlreich geladenen Gästen auch Bürgermeister Fred Jüngerich, den Kreisbeigeordneten Günter Knautz, Ortsbürgermeisterin Katja Schütz, weitere Ortsbürgermeister und die Vorsitzenden der VdK Nachbarverbände. Aus der Kriegsnot heraus, so Nolden in seinen einleitenden Worten, später auch die Gastredner in ihren Grußworten und Lichtenthäler in seiner Festrede, gründeten sozial eingestellte Männer und Frauen die ersten Gruppen die ein Jahr später die Grundsteine des VdK wurden. Was zu Beginn für die Betroffenen des Zweiten Weltkrieges gedacht war wurde zwanzig Jahre später umgewandelt und ausgedehnt auf den gesamten sozialen Bereich. Die Richtigkeit dieses Schrittes zeige sich und werde mehr als deutlich unter dem ständig wachsenden Zuwachs an Mitgliederzahlen unterstrichen. Musikalisch gerahmt wurde die Feierstunde durch Liedbeiträge der Singgemeinschaft Busenhausen unter der Leitung von Harald Gerhards. Zum Ende der Veranstaltung wurden durch die beiden Vorsitzenden des VdK Kreis- und Ortsverbandes Altenkirchen, Lichtenthäler und Nolden sowie Reinhold Müller Gretel Pfeifer aus Oberwambach, Eintrittsdatum August 1948, und Willi Kölschbach aus Busenhausen, Eintrittsdatum April 1948, Geehrt. (wwa) Fotos: Renate Wachow