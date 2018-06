Veröffentlicht am 30. Juni 2018 von wwa

OBERIRSEN – Ortsteil Oberirsen gewinnt „Grönnercup“ – Zum sechsten „Grönnercup“ des FHC Oberirsen traten nur drei Mannschaften an, der Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach sowie die Ortsteile Marenbach und Oberirsen. Die Rimbacher sagten wegen Erntevirus ihre Teilnahme ab und wurden somit automatisch die „Verlierer des Grönnercup“ und dürfen für ein Jahr das „Verliererschild“ in ihrem Ortsteil beherbergen. Im Duell „Jeder gegen Jeden“ setzten sich die Oberirsener klar durch. Sie gewannen gegen den Ortsteil Marenbach mit 2:0 und gegen die Schützen aus Marenbach mit 4:0. Dieses Ergebnis erzielten auch die Marenbacher gegen die Schützen. So übergab Vorsitzender Bernd Wacker den Wanderpokal an die Oberirsener. Sie gewannen das Turnier mit 6:0 Toren und sechs Punkten. Platz zwei belegte der Ortsteil Marenbach mit 4:2 Toren und drei Punkten. Platz drei ging an die Marenbacher Schützen mit 08 Toren und null Punkten. Das Schlusslicht macht Rimbach. Mit fairen Spielen und gutem Besuch bei erträglichem Wetter verabschiedete sich der Freitag mit dem besten „Wetterwünschen“ an den Samstag, dem Turniertag der Hobbymannschaften. (wwa) Fotos: Wachow