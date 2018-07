Veröffentlicht am 2. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – In Bewegung bleiben – Lauf- und Nordic Walking-Kurse der Kreisvolkshochschule – Nordic-Walking und der Laufkurs „Leichter Laufen“ sind zwei neue Kursangebote, die die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen mit Beginn des neuen Semesters bewirbt.

Der Laufkurs „Leichter Laufen“ beginnt am Freitag, 13. Juli. Er besteht aus einem Lauftraining mit Einblicken ins Kraftaufbau- sowie Faszientraining. Laufanfänger wie erfahrene Läufer profitieren von neuen Impulsen, Hinweisen und wertvollen Trainingstipps für einen gesundheitsorientierten und effektiven Laufstil. Der Kurs umfasst zehn Termine, freitags jeweils von 18:45 bis 19:45 Uhr.

Nordic Walking – der sogenannte „Skigang“ – ist auch eine Sommertrainingsmethode der Langläufer, Biathleten und nordischen Kombinierer. Es ist schon seit mehr als siebzig Jahren bekannt. Stressforscher haben herausgefunden, dass Sport am besten entspannt, wenn sich die Trainierenden weder über- noch unterfordern. Diese Balance kann beim Nordic Walking gut gehalten werden. Das Walking mit hüfthohen Stöcken ist nicht nur ein guter Fatburner, sondern auch ein toller Sport für Neueinsteiger. Der ganze Körper wird optimal durchblutet, Herz und Kreislauf kommen in Schwung, Knie- und Hüftgelenke werden geschont.

Dieser Kurs beginnt am Montag, 3. September. Er umfasst insgesamt zehn Termine und findet jeweils montags von 10:00 bis 11:00 Uhr statt. Beide Bewegungskurse finden unter der Leitung von Mandy Jung statt. Die Kursgebühr beträgt je Kurs 45 Euro. Für beide Angebote ist der Parc de Tarbes/ Parkplatz am Weyerdamm in Altenkirchen der Treffpunkt für die Teilnehmenden. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 0 26 81 81 22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.