Veröffentlicht am 29. Juni 2018 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall mit Sachschaden in Wissen – Nichtbeachten der Vorfahrt führte am Donnerstagvormittag, 28. Juni, gegen 09:24 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 6.000 Euro Sachschaden. Hierbei befuhr eine 36jährige Autofahrerin eines Mercedes-Benz die Kolpingstraße und beabsichtigte nach rechts in die bevorrechtigte Hachenburger Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang beachtete sie nicht die Vorfahrt einer für sie von links kommenden 74jährigen Autofahrerin eines KIA, welche die Hachenburger Straße in Richtung Innenstadt befuhr.