NEUWIED – Informatikwissen bei der Stadt praktisch angewendet – Kooperationsprojekt mit Rhein-Wied-Gymnasium – Viele Kabel, Computerteile, Monitore und neugierige Gesichter erwarteten Bürgermeister Michael Mang bei seiner Begrüßung der Schüler des Rhein-Wied-Gymnasiums (RWG) und ihrer beiden Lehrer Kevin Reuss und Michael Schönberg. Bereits zum siebten Mal besuchten Elftklässler des Leistungskurses Informatik in ihrer Projektwoche die Stadtverwaltung Neuwied, um für drei Tage ihre Unterrichtstheorie praktisch anzuwenden. Wer dachte, er müsste einfach nur zuschauen und ein bisschen am Computer spielen, der irrte gewaltig, denn wie auch schon die Jahre zuvor hatten sich zwei Auszubildende des Amtes für IT einiges überlegt. So wurden unter anderem Grundlagen der Benutzerverwaltung vermittelt, der Datenaustausch über ein Netzwerk und zu guter Letzt eine eigene Cloud installiert. Das Kooperationsprojekt ist für die Schüler nicht nur eine willkommene Abwechslung zum Unterricht, sondern sie erfahren darüber hinaus aus erster Hand noch einiges über diesen Berufszweig und seine Ausbildungsmöglichkeiten. Dustin Ramseger zum Beispiel absolviert bei der Stadt eine Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration und Jan Walldorf wird nach seinem Dualen Studium Bachelor of Engineering Informationstechnik sein. Auch im kommenden Jahr werden wieder beide Fortbildungswege bei der Stadtverwaltung Neuwied angeboten. Online-Bewerbungen sind ab sofort unter www.neuwied.de/jobs möglich.