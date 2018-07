Veröffentlicht am 1. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Unwetter im Landkreis Altenkirchen – IHK, Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsjunioren: „Land und ISB bieten finanzielle Hilfe“ – In den vergangenen Wochen haben Unwetter im Raum Altenkirchen erhebliche Sachschäden angerichtet. Die Regionalgeschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz, die Wirtschaftsförderung des Landkreises und die Wirtschaftsjunioren Westerwald-Sieg empfehlen Betroffenen, sich über die Soforthilfeprogramme des Landes und der Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz zu informieren und Vorsorgemaßnahmen für künftige Unwetter zu treffen.

„Das Land bietet unter der Überschrift ‚Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden‘ für Privatpersonen und Unternehmen sowie bei Elementarschäden im Bereich Land- und Forstwirtschaft finanzielle Hilfe an“, weiß IHK-Regionalgeschäftsführer Oliver Rohrbach.

Lars Kober von der Wirtschaftsförderung Altenkirchen ergänzt: „Das von der ADD Trier verwaltete Hilfsprogramm umfasst zwei Fördersäulen: Entweder wird die Hilfe in Form eines Zuschusses oder eines zinsgünstigen Darlehens gewährt. Man muss allerdings erwähnen, dass die Unterstützung an enge Vorgaben geknüpft ist. In jedem Fall sollte man sich aber als Geschädigter, der keine Versicherungsleistungen von seiner Versicherung erhält, mit dem Programm beschäftigen. Wir helfen gerne dabei und stellen auf Wunsch auch den Kontakt zur ADD Trier her.“

Auch die ISB bietet finanzielle Hilfspakete. Betroffenen stünden Fördermöglichkeiten in Form von Zuschüssen, Darlehen, Bürgschafts-, oder Beteiligungsprogrammen zur Verfügung, so eine Sprecherin.

Unternehmen müssten zudem mit Blick auf ihre Versicherungssituation in die Vorsorge investieren, unterstreicht Dominik Lukas, Vorstandsmitglied der Wirtschaftsjunioren Westerwald Sieg: „Als Unternehmer ist es wichtig, dass man je nach Bedarf und Betriebsart die Elementarschadenversicherung in all seinen Versicherungen eingeschlossen hat. Denn zu möglichen Schäden an Gebäude und Inhalt kommt die Betriebsunterbrechung hinzu – alles zusammen kann schnell existenzbedrohend sein.“

Weitere Informationen erhalten Betroffene auf https://add.rlp.de/de/themen/foerderungen/im-brand-und-katastrophenschutz/gewaehrung-staatlicher-finanzhilfen-elementarschaeden sowie bei der IHK-Regionalgeschäftsstelle, der Wirtschaftsförderung und den Wirtschaftsjunioren:

Kontakt Regionalgeschäftsstelle: Oliver Rohrbach, Tel. 02681-87897-10, E-Mail: rohrbach@koblenz.ihk.de

Kontakt Wirtschaftsförderung: Lars Kober, Tel. 02681-81-3901, E-Mail: lars.kober@kreis-ak.de

Kontakt Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald: Dominik Lukas AXA Versicherungsbüro Hamm, Tel. 02682-96780, E-Mail: dominik.lukas@axa.de