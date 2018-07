Veröffentlicht am 1. Juli 2018 von wwa

NEUWIED – Glaube & Industrie zeigt kulturelle Wandlung – Neue Ausstellung in der StadtGalerie Neuwied – Glaube & Industrie – So lautete der Titel der neuen Ausstellung, die ab Donnerstag, 5. Juli in der StadtGalerie Neuwied in der ehemaligen Mennonitenkirche gezeigt wird. Auf den ersten Blick scheinen Glaube und Industrie nicht allzu viel gemeinsam zu haben, doch bei genauerer Betrachtung entdeckt man beide als kulturprägende Kräfte.

Mit Beginn der Industrialisierung erfuhr unsere Gesellschaft tiefgreifende Veränderungen weg von der ursprünglichen Agrararbeit hin zur automatisierten Fließbandarbeit. Heute stehen wir in der Mitte der 4. Industriellen Revolution und erfahren erneut, welche Konsequenzen der rasante technische Fortschritt für uns hat. Die zunehmende Digitalisierung und Globalisierung verändert nicht nur die faktische Arbeitswelt, sondern hinterlässt ihre Spuren auch in unserer Spiritualität.

Die 13 Künstler, Ines Braun, Eva Maria Enders, Christel Hermann, Lillie Khan, Violetta Richard, Aloys Rump, Steffanie Schmeink, Julja Schneider, Isa Steinhäuser, Iris Stephan, Franziskus Wendels, Nicolaus Werner und Ulrich Westerfroelke stellen mit ihren Werken, sei es Malerei, Fotografie oder Installationen, die unterschiedlichsten Anknüpfungspunkte der kulturellen Wandlung dar.

Eröffnet wird die Ausstellung am Mittwoch, 4. Juli, um 19:00 Uhr. Am Mittwoch, 18. Juli, 19:00 Uhr hält die Historikerin und Vorsitzende des Mennonitischen Geschichtsvereins, Dr. Astrid von Schlachta, einen Vortrag zum Thema „Migration und Willkommenskultur als Normalfall? Mennoniten in Neuwied und anderswo“. Außerdem führen die ausstellenden Künstler an nachfolgenden Terminen durch die Ausstellung: 10 Juli, 16:00 Uhr, Eva Enders und Isa Steinhäuser; 15. Juli, 11:00 Uhr, Nicolaus Werner; 20 Juli, 16:00 Uhr, Aloys Rump; 26. Juli, 16:00 Uhr, Christel Hermann und Ulrich Westerfroelke.

Die Ausstellung „Glaube & Industrie“ ist vom 5. Juli bis 19. August zu sehen. Geöffnet ist die StadtGalerie in der ehemaligen Mennonitenkirche aus dem Jahre 1768 mittwochs von 12:00 bis 17:00 Uhr, donnerstags bis samstags von 14:00 bis 17:00 Uhr, sonn- und feiertags von 11:00 bis 17:00 Uhr, Gruppen nach Vereinbarung. Weitere Informationen: Schlossstraße 2, 56564 Neuwied (für Navis: Deichstraße 1), 02631 20687 oder stadtgalerie@neuwied.de. Foto: StadtGalerie

Foto: Ein Werk von Nicolaus Werner.