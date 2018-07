Veröffentlicht am 1. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bürgerfest in Altenkirchen – 25 Jahre Stadtsanierung – Die Stadt Altenkirchen sagt Dankeschön und feiert 25 Jahre Stadtsanierung. In der Stadt ist viel verschönert worden und die Sanierungsziele sind erreicht. Am 4. und 5. August kann sie jeder sehen. Die Stadt Altenkirchen und die zuständige Projektgruppe, bestehend aus Stadtratsmitgliedern, Vereinen, Ansprechpartnern aus den Vereinen und den Kirchen, sowie der Verwaltung, organisieren mit Freude und Hochdruck das Altenkirchener Bürgerfest.

Mit der Veranstaltung wird an diesem Wochenende „25 Jahre Stadtsanierung in Altenkirchen“ gefeiert. Am Samstagabend beginnt die Veranstaltung auf dem Marktplatz. Ab 18:00 Uhr wird dann der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz, erwartet. Er wird ebenso wie der Stadtbürgermeister Heijo Höfer ein Grußwort an die Gäste richten. Danach wird es laut. Tolle Livemusik sorgt für reichlich Stimmung.

18 bis 21:30 Uhr – Die Rockhouse Brothers (www.rockhousebrothers.de), das sind Joey „the Saint“ und sein „little Brother“ Jamie. In Amerika geboren, aber in England aufgewachsen, verfolgen die Geschwister inzwischen nur noch ein einziges Ziel: Sich mit ihrer Musik in die Herzen der Menschen zu spielen.

Vom Sat.1 Frühstücksfernsehen als „Beste Studio-Band der Welt“ ausgezeichnet, sind die Rockhouse Brothers wieder „on the road“ und wirbeln in ganz Europa jede Menge Staub auf. Ihre Art 50er Jahre Rock’n’Roll mit zeitgenössischen Party-Hits zu kombinieren, hat sich als Erfolgsrezept für jede Art von Event bewiesen. Von Hamburgs Reeperbahn-Clubs über Konzerthallen, Musikfestivals, sogar auf Kreuzfahrten und natürlich bei TV- und Galaveranstaltungen: die Party tobt! Die circa 200 Konzerte im Jahr haben zu gemeinsamen Auftritten mit Melanie Fiona, David Garret, Chris de Burgh, Roger Cicero, Chris Norman (Smokie), Max Mutzke und vielen anderen geführt.

21:30 bis 24:00 Uhr – 80sAlive (www.80salive-band.de). Die 80er Jahre Tributeshow – Pop*Rock*NDW*NewWave. 80sAlive bringen die angesagtesten Künstler der 80er vom „Pop-Olymp“ zurück auf die Showbühne. Der amüsante Partyspaß im Originallook der Superstars. Mickie Sixx, 7 Musiker und die süßen Mädels der „80sAlive Dancing Crew“ bieten euch eine wilde, bunte Liveshow mit über 150 verschiedenen Perücken, Kostümen, Accessoires, Zauberwürfeln, jeder Menge Spaß und süßen kleinen Überraschungen am Rande.

Am Sonntag, 5. August, werden weit über hundert Tische entlang der Wilhelmstraße aufgestellt und verwandeln diese in eine große Bankett-Meile. Verschiedene Vereine werden sich entlang der Tafel präsentieren. Ein jeder kann gerne ein Picknick mitbringen. Auch bieten die ortsansässigen Gastronomen Leckeres zum Kauf fürs Speisen an der Tafel an. Die Stadt Altenkirchen sponsert kostenfreien Kaffee und Waffeln an mehreren Stationen, solange der Vorrat reicht.

Ein weiteres Highlight: Es ist verkaufsoffener Sonntag! Die Geschäfte sind ab 13:00 Uhr geöffnet und laden zum entspannten Einkauf ein.

Um 10:30 Uhr startet der Sonntag mit einem Tischgottesdienst rund um den Marktplatz. Auf der Bühne gibt es regionales Programm, unter anderem sind mit von der Partie das Jugendblasorchester Mehrbachtal, das Jugendzentrum Altenkirchen und viele mehr…. Die Show „Ente gut – Alles gut“ wird zweimal auf dem Marktplatz stattfinden. (www.baengditos.de/shows_2cv.html). Wenn zwei französische Touristen sich in der Straße verlieren und mit ihrem charmanten Enthusiasmus alle in ihr heikles Malheur verwickeln, wird niemand vermuten, dass sie jemals ihren Weg zurück nach Paris finden könnten.

Der bekannte Raiffeisenliner LKW Truck und eine große Hüpfburgenlandschaft für Kinder wird auf dem Schlossplatz für Unterhaltung sorgen. Am Historischen Quartier, Mühlengassenplatz, wird die Jugendkunstschule Altenkirchen eine Überraschung rund um das Thema Stadtsanierung präsentieren.