Veröffentlicht am 30. Juni 2018 von wwa

KOBLENZ – Weiterbildung der IHK-Akademie Koblenz erhält Auszeichnung – Comenius-EduMedia-Siegel für den Lehrgang „Personalentwickler/in (IHK)“ – Zum dritten Mal in Folge gelingt es der IHK-Akademie Koblenz e. V., für eine ihrer Weiterbildungen die anerkannte Auszeichnung der Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien zu erhalten. In einem zweistufigen Bewertungsverfahren werden hierbei vor allem die pädagogischen, inhaltlichen und gestalterischen Elemente der eingereichten Bildungsangebote begutachtet und herausragende didaktische Multimedia-Produkte bewertet.

Der ausgezeichnete Lehrgang „Personalentwickler/in (IHK)“ befasst sich inhaltlich nicht nur mit einem der zentralen Themen im Bereich Human Ressources, er sticht auch mit seinem didaktischen Ansatz hervor. Durch eine geschickte Verschmelzung von digitalen Lernformen und Workshop-Elementen erhalten die Teilnehmer nicht nur das nötige Wissen über die wichtigsten Werkzeuge der Personalentwicklung, sie erlernen auch, bedarfsgerechte Konzepte zu entwickeln und daraus Maßnahmen für die Mitarbeiterförderung abzuleiten.

„Auf die richtige Mischung aus Online und Präsenz kommt es an“, freut sich Dr. Sabine Dyas, Geschäftsführerin der IHK-Akademie über die Auszeichnung, „dies ist uns wieder einmal bei der Entwicklung eines Bildungsangebotes gelungen.“ Dass hiervon auch die Teilnehmer profitieren, bestätigt Sarah Rube, Produktmanagerin in der Akademie. „Unsere Teilnehmer spiegeln uns wieder, dass ihnen es so leichter fällt, die Weiterbildung in ihr Berufs- sowie Privatleben zu integrieren. Weiterhin können sie das Erlernte direkt und parallel zur Weiterbildung in ihre Unternehmen bringen. Hier sind bereits viele spannende Personalentwicklungskonzepte entstanden.“

Ab Samstag, 4. August startet der diesjährige Kurs und umfasst einen Zeitraum von 12 Wochen. Ansprechpartnerin ist Sarah Rube, rube@ihk-akademie-koblenz.de, 0261 30471-71. http://www.ihk-akademie-koblenz.de Foto: IHK-Akademie Koblenz e.V.