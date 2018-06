Veröffentlicht am 29. Juni 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Galaabend der LandFrauen im Kreis Altenkirchen im Spiegelzelt – Zu einem besonderen Highlight im Rahmen des Jubiläumsjahres “90 Jahre LandFrauenarbeit im Kreis Altenkirchen” sind alle Interessierten zu einer Galaveranstaltung am Donnerstag, 30. August, ab 19:00 Uhr in das Spiegelzelt am Schlossplatz in Altenkirchen eingeladen. Nach Begrüßung und Grußworten erwartet die Gäste das Musikkabarett mit “la Signora”. Die Besucher sind eingeladen die besondere Atmosphäre im Spiegelzelt zu geniessen. Der Vorverkauf läuft bereits, die Eintrittskarten sind für 20,00 Euro nur bei der Geschäftsstelle und den Bezirksvorsitzenden erhältlich. Es gibt keine Abendkasse. Einlass ist ab 18:00 Uhr, Beginn ist um 19:00 Uhr.