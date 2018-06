Veröffentlicht am 30. Juni 2018 von wwa

MAINZ – Ausbildung für Ehrenamtliche: Neue SeniorTRAINERinnen und SeniorTRAINER für Rheinland-Pfalz – Ältere Menschen verfügen über einen großen Schatz an Wissen, Erfahrungen und Fähigkeiten. Ein Ehrenamt bietet die Möglichkeit, diese Eigenschaften in unterschiedliche Gesellschaftsbereiche einzubringen. „Das zunehmende bürgerschaftliche Engagement Älterer ist für Gruppen, Initiativen und Vereine von unverzichtbarem Wert. Davon profitieren die Gesellschaft sowie die freiwilligen Helfer/innen. Denn viele Senioren/innen berichten mir, dass sie durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit viel persönliche Freude und Erfüllung gewinnen. Deshalb freue ich mich, dass wir in Rheinland-Pfalz mit dem Projekt SeniorTRAINERinnen seit 2002 bereits 530 ältere Männer und Frauen für das Ehrenamt qualifizieren konnten“, teilte Demografieministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler in Mainz mit.

Gut ausgebildet und vernetzt beraten die SeniorTRAINERinnen und SeniorTRAINER zum Beispiel in Seniorenbeiräten oder in der Freiwilligenagentur, begleiten Jugendliche bei schulischen Schwierigkeiten oder bei der Berufswahl, initiieren EDV-Kurse für ältere Menschen oder ein Literaturcafé. Auch in diesem Jahr geht es mit einem Kursangebot für alle Interessierten aus Rheinland-Pfalz weiter: für das südliche Rheinland-Pfalz in der PfalzAkademie in Lambrecht (Termine: 08. und 09. August und 18. und 19. September), für das nördliche Rheinland-Pfalz in der Bildungsstätte Marienland in Vallendar (Termine: 14. und 15. August und 25. und 26. September). Der gemeinsame Abschluss findet am 23. Oktober im Demografieministerium in Mainz statt. Für den Lehrgang in Lambrecht sind derzeit noch zwei Ausbildungsplätze frei.

Die Kurse bereiten die Ehrenamtlichen ab 50 Jahren auf ihre Aufgabe als SeniorTRAINERin oder SeniorTRAINER vor. Sie bieten eine lebendige Mischung von Kurzreferaten, Gruppenarbeit, Präsentationen und Kreativmethoden zu Themen wie „neue Ideen finden“, „Bedingungen für nachhaltiges Engagement“, „wie fördere ich Kreativität?“ oder „wie plane ich ein Projekt?“. Die zukünftigen SeniorTRAINERinnen und SeniorTRAINER entscheiden dabei selbst, in welchem Bereich sie sich ehrenamtlich einsetzen. Sie werden dort aktiv, wo es ihnen Freude macht. Sie unterstützen, begleiten, vernetzen, koordinieren, schieben neue Projekte an oder geben wertvolle Impulse in bestehendes Engagement.

„Im Rahmen unserer Demografiestrategie ‚Zusammenland Rheinland-Pfalz – Gut für Generationen‘ und im Netzwerk mit den Fachstellen und Ansprechpersonen für das Ehrenamt, wie zum Beispiel Anlaufstellen für SeniorTRAINERinnen, Freiwilligenagenturen und Ehrenamtsbörsen, Seniorenbeiräten und Mehrgenerationenhäusern fördern wir dieses tolle Engagement Älterer sehr gerne. Denn hier zeigt sich einmal mehr, dass der demografische Wandel auch eine Chance ist, weil Seniorinnen und Senioren unsere Gesellschaft mit Erfahrung, Wissen und Tatkraft bereichern“, so Sabine Bätzing-Lichtenthäler.