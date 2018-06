Brandstiftung an Papiermülltonnen?

Veröffentlicht am 28. Juni 2018 von wwa

RENGSDORF – Papiermülltonnen angsteckt – Am frühen Donnerstagmorgen, 28. Juni, wurden im Zeitraum von 03:23 und 04:05 Uhr in der Melsbacher Straße und in der Baiertorstraße in Rengsdorf zwei Papiermülltonnen angezündet. Die zügig eingetroffene Feuerwehr Rengsdorf war mit 13 Einsatzkräften an den Einsatzstellen und konnte die Brände rasch löschen. Möglicherweise wurde in diesem Zusammenhang durch Zeugen gegen 04:05 Uhr eine Personengruppe, bestehend aus drei Jugendlichen im Alter von circa 16 bis 18 Jahren, in Tatortnähe gesehen. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus unter der Telefon: 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de