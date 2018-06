Veröffentlicht am 29. Juni 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Aussendung neuer ehrenamtlicher Hospizhelfer/innen – neuer Kurs beginnt im August – Im Mai schlossen zehn Teilnehmer/innen den Aufbaukurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“ des Hospizvereins Altenkirchen e.v. ab. Fünf Kursteilnehmer/innen wurden in einem feierlichen Sendungsgottesdienst im Juni in den Kreis der ehrenamtlichen Hospizhelfer/innen aufgenommen und gestärkt in ihr neues Amt eingeführt und beauftragt.

Zurzeit sind Bundesweit etwa 100.000 Menschen, die meisten davon ehrenamtlich, unter dem Dach des Deutschen Hospiz- und Palliativverband in der Hospizarbeit und Palliativversorgung tätig. Die nun 50 Hospizhelfer/innen des Hospizvereins sind ein Teil von ihnen. Der Sendungsgottesdienst ist auch immer Stärkung, Anerkennung und Wertschätzung der schon tätigen Hospizhelfer/innen, die sich über die Unterstützung der „Neuen“ freuen, denn die Begleitungszahlen nehmen stetig zu. So hatte der Hospizverein im Jahr 2017 erstmals über 70 abgeschlossene Begleitungen.

Der Hospizverein arbeitet überkonfessionell und begleitet Menschen mit den unterschiedlichsten Gesinnungen. Zudem ist die Unterstützung durch die hauptamtlichen Kräfte und ehrenamtlichen HospizhelferInnen für die Betroffenen und ihre Zugehörigen kostenfrei. Um auch weiterhin den steigendem Bedarf an Begleitung in einer der schwierigsten Lebensphasen im Leben, nämlich im Sterben, gerecht zu werden freuen wir uns über weitere Menschen, die bereit sind den schwerstkranken und sterbenden Menschen und ihren Zugehörigen Zeit zu schenken und auf ihrem Weg zu begleiten.

Niemand ist in der Begleitung alleine gelassen, sondern auch die Hospizhelfer/innen werden durch die hauptamtlichen Mitarbeiter begleitet und unterstützt. In einem Grund- und Aufbaukurs werden die zukünftigen Begleiter gut vorbereitet und gestärkt für die wichtige Aufgabe. Dabei sind zuwenden, wahrnehmen, aushalten und mitfühlen zentrale Haltungen in der Begleitung aber auch in der Hospizgemeinschaft. In einem dazugehörigen Praktikum können die Kursteilnehmer/innen herausfinden, ob sie sich für dieses Amt entscheiden werden.

Foto: Hospizverein AK16152