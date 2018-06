Veröffentlicht am 28. Juni 2018 von wwa

TRIER – Region Trier: Ankündigung von Radarkontrollen in der 27. Kalenderwoche – An folgenden Standorten nimmt die Polizei in der Zeit vom 2. bis 8. Juli Geschwindigkeitsmessungen vor:

Montag, 02. Juli: B41, Nahbollenbach B51, Trier B51, Welschbillig-Windmühle L190, Irmenach

Dienstag, 03. Juli: B419 Palzem B51, Trier B49, Wittlich B51, Welschbillig-Windmühle

Mittwoch, 04. Juli: L348, Berschweiler A602, Kenn – Wittlich-Wengerohr B410, Boxberg B51, Trier

Donnerstag, 05. Juli: Wittlich-Wengerohr B41, Oberbrombach; K54, Wittlich-Neuerburg B51, Bitburg B327/K100, Morbach-Gutenthal

Freitag, 06. Juli: L43, Butzweiler Wittlich-Wengerohr B51, Bitburg B269, Gonerath

Samstag, 07. Juli: B51, Neuendorf K47, Oberbettingen. Die Polizei weist darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen

durchführen wird.