Veröffentlicht am 28. Juni 2018 von wwa

SCHÖNSTEIN – Schützenfest in Schönstein – „Es war eine schöne Veranstaltung“ hieß es zum Abschluss des traditionellen Schönsteiner Schützenfests. Das Wetter hatte mitgespielt und auch über mangelnde Schaulustige am Straßenrand konnte man sich nicht beklagen. Im Mittelpunkt standen natürlich Schützenkönig Patrick II. (Plath) und seine Königin Luisa Buchen sowie Jungschützenkönig Julius Becker und Schülerprinz Lauritz Herzog. Den jungen Hofstaat bildeten Matthias Böhmer und Michelle Pfeifer, Oliver Brück und Lena Buchen, Peter Weyer und Katharina Buchen, Daniel Meutsch und Marie Märzhäuser, Benedikt Kostka und Lara Cöster, Marvin Reifenrath und Linda Weber, Michael Schwan und Nadja Ebach, Peter Orthen und Carla Rosenbauer, Timo Schüchen und Milena Schneider sowie Max Nilius und Nina Schüchen.

Beim Abholen der Majestäten ließ Schützenmeister Mathias Groß seitens der gastgebenden St. Sebastianus Schützenbruderschaft Schönstein die Hauptpersonen hochleben und wünschte den Gästen ein schönes Fest. Außerdem bedankte er sich bei allen, die das heimische Brauchtum mit Leben erfüllen. Der Festzug führte zunächst ins Schloss, wo Protektor Graf Nicolaus von Hatzfeldt, Präses Pfarrer Martin Kürten und einige Vertreter der Kommunalpolitik den Majestäten samt Hofstaat ihre Referenz erwiesen. Bei der anschließenden Parade in der Dorfmitte ging es dann recht zackig zu.

Viele Gastvereine zollten den Hoheiten ihren Respekt. Besonderen Beifall gab es für die Schönsteiner Frauen- und Kindergruppe in ihrer weiss-blauen Tracht. Für die musikalische Begleitung sorgten unter anderem die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen und der Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels. Im Festzelt fand dann später der große Königsempfang statt. Der Montag begann mit einem Frühschoppenkonzert.

Am Nachmittag sorgte die Dancing-Band „Sunshine“ für eine Riesenstimmung. Mit dem Einsetzen der Dämmerung ging das Fest dann so langsam seinem Ende entgegen. Beim Ausmarsch in Richtung Dorfmitte zeigten sich die Schönsteiner und ihre Gäste noch einmal von der besten Seite. Man tanzte regelrecht auf der Straße und ließ sogar aus reinem Überschwang einige Fahnen vom Bürgersteig mitgehen. Bei der Parade ging es bedeutend weniger steif zu als am Sonntag. Die Stadt- und Feuerwehrkapelle gab noch einmal Vollgas. Doch jedes Fest findet seinen Abschluss. So auch in Schönstein. (virp) Fotos: Team wwa