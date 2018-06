Veröffentlicht am 29. Juni 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/KOBLENZ – Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung – Seit dem 25. Mai ist die Übergangsfrist für die neue Datenschutzgrundverordnung abgelaufen. Sicherlich stehen immer noch umfangreiche Umsetzungsarbeiten in den Unternehmen an. Um in der Umsetzung und damit in der späteren Haftung keine Probleme zu haben, unterstützt die IHK-Akademie mit einem entsprechenden Seminarangebot. Das Seminar informiert in allen Aspekten über die DS-GVO mit dem Schwerpunkt auf der praktischen Umsetzung.

Seminartermine:

13./14. August 2018 in Koblenz

27./28. August 2018 in Koblenz, Altenkirchen, Idar-Oberstein

24./25. September 2018 in Koblenz

Ansprechpartnerin: Angela Rosenberg, 0261 30471-83 oder rosenberg@ihk-akademie-koblenz.de / www.ihk-akademie-koblenz.de – Stichwort Datenschutz

