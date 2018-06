Veröffentlicht am 28. Juni 2018 von wwa

BÜRDENBACH – 17jähriger Verkehrsteilnehmer mit 1,36 Promille unterwegs – Am Dienstagabend, 26. Juni, fiel den Polizeibeamten der Polizeiinspektion Straßenhaus im Rahmen der Streife in der Brucher Straße in Bürdenbach der Fahrer eines Kleinkraftrades aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 17jährigen Fahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Wache. Seine Prüfbescheinigung für das begleitende Fahren ab 17 Jahre für die Klasse B wurde zur richterlichen Prüfung der Einziehung sichergestellt.