Veröffentlicht am 28. Juni 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fotokurse der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen – Immer mehr Menschen haben die Fotografie als spannende Freizeitbeschäftigung für sich entdeckt. Manche eignen sich die Kenntnisse selbst an, andere wünschen sich aber Tipps und Ratschläge vom Profi. Diese bieten die in Kürze beginnenden Fotokurse der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen unter der Leitung von Olaf Pitzer. Dabei wird vorhandenes Know-how der Teilnehmenden berücksichtigt und Schwerpunkte in der Bildgestaltung gesetzt, sowie Unterstützung bei der Nutzung der digitalen Kamera geboten.

Fortgeschrittenenkurse: Besser Fotografieren – Bildgestaltung und Beleuchtungstechnik – Die Teilnehmenden erhalten in diesen Kursen grundlegende Kenntnisse zu Bildgestaltung und Beleuchtungstechniken und Tipps und Tricks mit einfachen Mitteln spannende Bilder zu kreieren.

Inhalte sind die Bildgestaltung mit einem systematischen Aufbau, dem Goldenen Schnitt, der Drittelregelung, Schärfentiefe und Bewegungsunschärfe. Hinsichtlich der Beleuchtungstechnik geht es um Licht und Blitzgeräte.

Dieser Aufbaukurs ist speziell für Teilnehmer konzipiert, die bereits am Kurs „Besser Fotografieren – Kamera und Technik“ teilgenommen haben oder ihre Grundkenntnisse sowie Fähigkeiten weiter ausbauen möchten. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro.

Kurs 1 findet statt am Freitag, 27. Juli, 18:30 bis 21:30 Uhr und Samstag, 28. Juli, 09:30 bis 12:30 Uhr.

Kurs 2 findet statt am Freitag, 24. August, 18:30 bis 21:30 Uhr und Samstag, 25. August, 09:30 bis 12:30 Uhr.

Einsteigerkurs: Crashkurs „Besser fotografieren –Kamera & Technik“ – Dieser Kurs der Kreisvolkshochschule richtet sich an Interessierte, die Spaß am Fotografieren haben, aber mit ihren Bildern nicht zufrieden sind. Die Teilnehmenden erhalten Tipps, um mit einfachen Mitteln einen großen Schritt zu besseren Bildern zu machen. Grundlegende fototechnische Kenntnisse im Bereich der Kameraeinstellungen für Spiegelreflexkameras werden vermittelt, wie beispielsweise Filmempfindlichkeit, Blende, Blitzlicht und Bildgestaltung. Der Workshop ist speziell für Anfänger und Einsteiger der digitalen Fotografie konzipiert. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro. Der Kurs findet am Freitag, 10. August, von 18:30 bis 21:30 Uhr und Samstag, 11. August, von 09:30 bis 12:30 Uhr statt.

Anmeldungen zu allen Kursen sind bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de möglich.