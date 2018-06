Veröffentlicht am 28. Juni 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bildungsprogramm des Haus Felsenkeller erscheint Anfang Juli – Die (welt-)politischen Ereignisse sind derzeit ziemlich turbulent und vieles macht Angst. Viele Menschen haben den Eindruck, Gefahren lauern überall, Sorgen und Nöte sind überall zu spüren und das obwohl die statistischen Zahlen und Fakten häufig ein deutlich positiveres Bild zeichnen. Sinkende Krimininalitätsstatisiken, geringe Arbeitslosigkeit, hoher Wohlstand und Kriege gab es zu früheren Zeiten auch schon deutlich mehr auf der Welt. Wie passt das zusammen? Diese Gedanken sind nicht nur verwirrend, sondern ein guter Grund mit dem eigenen Wissen und Denken nicht stehen zu bleiben und sich den eigenständigen Weg nicht nehmen zu lassen. Aktuelle Themen in Politik und Gesellschaft spielen hierbei eine wichtige, aber nicht die einzige Rolle. Die persönliche Weiterentwicklung, die Öffnung für Neues und auch die Weiterqualifizierung im Beruf wappnen die Menschen gegen die Verunsicherungen unserer Zeit.

Diesem Gedanken folgend wurde im Bildungsbüro des Haus Felsenkellers erneut an vielen Themen und Ideen gearbeitet, um allen Interessenten, in Altenkirchen und weit darüber hinaus, spannende Angebote zu liefern. Selbstverständlich werden wichtige Seminare fortgeführt, wie z. B. der Aufbau von Fähigkeiten im Lesen und Schreiben, Fortbildungen für ErzieherInnen und die gesundheitsfördernden Kurse in Tai Chi, Qi Gong, Yoga und FELDENKRAIS. Darüber hinaus gibt es neue Inhalte zu entdecken. Ein Natur- / Erlebnispädagogisches Angebot für Kinder („Baumwelten“ am 13. Oktober) ergänzt den Ferienspaß in den Sommerferien um eine Veranstaltung im Herbst. Die Workshops „Interkulturelle Kompetenz“ (am 21. und 22. September) und „Kompetenz im Umgang mit Traumatisierten“ (am 13. und 14. Oktober) laden ein, den Umgang im Zwischenmenschlichen zu formen. „Focusing“ (vom 28. bis 30. September) bzw. „Resilienz und Achtsamkeit“ (am 01. und 02. Dezember) lenken den Blick nach innen und leiten die Teilnehmenden an, sich selbst näher zu kommen.

Einige Angebote sind nur durch starke Kooperationen möglich. So ist zusammen mit dem Kreismedienzentrum ein Seminar entstanden, das Erzieher/innen und Grundschullehrer/innen in der konstruktiven Nutzung der neuen Medien schult („Wir sind die Medienprofis von HEUTE“ am 14. und 21. November). Hier werden Grundlagen gelegt, die kommende Generation auf unsere Welt vorzubereiten und darauf, die schnellen Entwicklungen zu meistern. Die langjährige Unterstützung der LAG anderes lernen ermöglicht beispielsweise ein Seminar, in dem man „Mit Stimme, Sprache und Köpersprache überzeugen“ lernt (am 28. und 29. August). Hier geht es darum, in der Kommunikation selbstsicher und durchsetzungsstark zu sein – ein wichtiges Mittel, an den eigenen Interessen und Zielen zu arbeiten.

Zahlreiche weitere Themen sind im neuen Programm vertreten und werden sicherlich viele Interessenten finden. Besonders der Themenbereich „Politik & Gesellschaft“ bietet aktuelle Informationen und die Möglichkeit, sich mit anderen interessierten und engagierten Menschen zu treffen und zu vernetzen. Die Verteilung der Hefte beginnt Anfang Juli und auch auf der Homepage des Felsenkellers finden sich alle wichtigen Informationen. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.