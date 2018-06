Veröffentlicht am 28. Juni 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/NEUWIED – Dr. Jan Bollinger und Andreas Bleck (AfD) ermitteln Information zu Karnevalsschlägerei in Altenkirchen – Polizei stärken, Bürger schützen! – In der Nacht zum Rosenmontag kam es auf dem Parkplatz des Elektromarktes Expert-Klein in Altenkirchen zu einer besonders brutalen Schlägerei. Zwei Brüder im Alter von 25 und 34 wurden verletzt, einer davon schwer. Die Tatverdächtigen handelten dabei aus einer Gruppe von circa 15 Personen heraus. Der regionale Landtagsabgeordnete Dr. Jan Bollinger (AfD) hat eine kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt, um Genaueres herauszufinden. Aus der Antwort geht hervor, dass eines der Opfer so schwer an der Halswirbelsäule verletzt wurde, dass er unter Lähmungserscheinungen an Armen und Beinen litt. Er konnte jedoch bald aus dem Krankenhaus entlassen werden. Tatverdächtig sind zwei Deutsche ohne Migrationshintergrund, die beide in einem kaufmännischen Beruf arbeiten. Einer der beiden ist bereits polizeibekannt im Zusammenhang mit Körperverletzung in Verbindung mit Beleidigung auf sexueller Grundlage. Die polizeiliche Ermittlung ist abgeschlossen, der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft Koblenz. Dr. Jan Bollinger und der Bundestagsabgeordnete Andreas Bleck (AfD) nehmen dazu wie folgt Stellung.

„Gewalt in dieser Intensität darf nicht stillschweigend zur Normalität werden. Die Landesregierung hat wesentliche staatliche Hoheitsaufgaben vernachlässigt. Die Polizei in Rheinland-Pfalz ist deutschlandweit relativ am schwächsten aufgestellt und sitzt bereits auf 1,7 Millionen Überstunden. Dazu kommen eine völlig unzureichende Ausrüstung und immer mehr Zusatzdienste an Wochenenden. Die Polizei in Rheinland-Pfalz macht insgesamt einen hervorragenden Job. Sie kann aber nicht überall vor Ort sein, wenn Personal und Mittel fehlen. Ich stelle mich daher ausdrücklich hinter die Forderungen der Polizeigewerkschaft nach Verstärkung der Polizei Rheinland-Pfalz um 1.000 auf insgesamt 10.000 Vollzeitstellen.“ unterstreicht Dr. Bollinger.

Der Bundestagsabgeordnete Andreas Bleck, der auch Kreisvorsitzender der AfD in Altenkirchen ist, ergänzt: „Gerade im ländlichen Raum wie hier im Kreis Altenkirchen kann die von der Landesregierung finanziell nicht ausreichend unterstützte Polizei nicht so präsent sein, wie es erforderlich wäre. Das Wohl und die Sicherheit unseres Volkes kommen für die AfD an erster Stelle! So eine Gewalttat im Rahmen eines fröhlichen Karnevalsfestes sollte allen Verantwortlichen zu denken geben. Ich werde daher gemeinsam mit Dr. Bollinger die Stärke und Ausrüstung der Polizei wie auch die Entwicklung der Kriminalität in der Region genau erfassen und mich auf Landes- und Bundesebene für eine Stärkung der Polizei einsetzen. Dazu werde ich auch das Gespräch mit der Polizei in Altenkirchen suchen.“