Veröffentlicht am 27. Juni 2018 von wwa

DIERDORF – Moderne Bankfiliale steht für Nähe und Transparenz – Richtfest der Westerwald Bank in Dierdorf – Es nimmt Gestalt an, das neue Domizil der Westerwald Bank in Dierdorf. Jetzt hat die Genossenschaftsbank Richtfest gefeiert im neuen Gebäude im Gewerbegebiet Märkerwald. Unter den Gästen war Beigeordneter Bernd Altmann für die Verbandsgemeinde. Dass eine Bank in Zeiten der Digitalisierung eine neue Geschäftsstelle errichtet, sei durchaus nicht die Regel, machte Bankvorstand Dr. Ralf Kölbach deutlich: „Wir glauben an die Zukunft der Filiale, wissen aber, dass ein ‚Weiter so‘ und reines Renovieren nicht zukunftsfähig sind.“ Daher nahm man bei der Konzeption für die neue Dierdorfer Filiale an der Königsberger Straße Anleihen in Bad Marienberg. Die dortige Westerwald Bank ist bundesweite Testfiliale der Volks- und Raiffeisenbanken. Sie steht für eine Filiale neuen Stils, punktet durch die Wohlfühlatmosphäre, kommunikativen Charakter und hohe Aufenthaltsqualität. Das wird sich auch in Dierdorf niederschlagen.

Komfort, Erlebnis, Emotion: Kölbach nannte es „ein Mehr an Komfort und Service, Erlebnis und Emotion, wie es sie bisher in einer Bank wohl selten gegeben hat.“ Die neue Geschäftsstelle werde „ein moderner Platz der Begegnung sein, bei deren Planung und Konzeption Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter beteiligt waren und sind; eine Geschäftsstelle, die modernste Technik, die Bits und Bytes mit zeitgemäßer Beratungsatmosphäre verbindet, individuell und regional gestaltet sein wird als Teil der Heimat und die im genossenschaftlichen Sinn für Nachhaltigkeit steht – unter anderem wird eine Fotovoltaikanlage eingebaut.“

Ein Meisterstück soll es werden: Dabei erhielt der traditionelle Richtspruch von Dachdecker Markus Tiefenthal eine aktuelle Bedeutung: „Auch alle Planer wohl bewährt, sind heut mit Lob beehrt. Plant weiter so mit viel Geschick, dann wird’s bestimmt ein Meisterstück.“ Das Meisterstück verfügt über eine Gesamtfläche von rund 900 Quadratmetern, etwa 430 davon im Untergeschoss wird die Westerwald Bank selbst nutzen. Das Obergeschoss wird vermietet. Neben der Standardtechnik wie Geldausgabe- und Einzahlautomat und einem Safebag-Tresor wird es – auch aufgrund verstärkter Kundennachfrage – eine Schließfachanlage mit 750 Schließfächern geben, die an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr verfügbar sind.

Lange Bankgeschichte in Dierdorf: Für die neue Geschäftsstelle mit sechs individuell gestalteten Beratungszimmern investiert die Bank über 3 Millionen Euro am Standort Dierdorf, an dem die Geschichte der heimischen Genossenschaftsbank bis ins Jahr 1862 zurückreicht. Und diese Bank, so sagte es Marktbereichsleiter Andreas Veith, stehe hier für „Nähe und Vertrauen. Die Menschen wollen wissen, wem sie ihr Geld anvertrauen, wer wir sind und wie unser Unternehmen arbeitet. Wir möchten Vertrauen und vor allem Transparenz schaffen. Für dieses Versprechen steht diese neue Geschäftsstelle mit ihrem zukunftsweisenden Design, für dieses Versprechen steht unser Team hier vor Ort.“

Mark Wülfinghoff, Vorstand des Deutschen Genossenschafts-Verlages (DG-Verlag) und Architekt Gunther von Wolff von der 3X Banktechnik aus dem baden-württembergischen Heiningen erläuterten im Rahmen des Richtfestes die moderne Raumkonzeption und die technischen Finessen, die schon die Testfiliale in Bad Marienberg kennzeichnen und auch in Dierdorf zum Einsatz kommen. Foto: WWBank