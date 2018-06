Veröffentlicht am 27. Juni 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die konjunkturelle Dynamik im Landkreis Altenkirchen erhält einen neuen Schub! – Zum Frühsommer 2018 erhält die konjunkturelle Dynamik im Landkreis Altenkirchen einen neuen Schub. Der IHK-Konjunkturklimaindikator, in dem die derzeitige Lage und die Aussichten für die Zukunft verrechnet werden, klettert von 123 Punkten in der Vorumfrage auf 128 Punkte und erreicht damit einen neuen Höchstwert oberhalb des aktuellen Indikators im IHK-Bezirk Koblenz.

Ausschlaggebend für diese Entwicklung ist die deutlich positive Beurteilung der Geschäftslage. 54 Prozent der Unternehmen bewerten ihre aktuelle wirtschaftliche Situation als „gut“, lediglich acht Prozent als „schlecht“. Damit steigt der Lagesaldo um elf Prozentpunkte auf 46 Prozentpunkte (Winter 2017/18: 35 Prozentpunkte) und erreicht seit sieben Jahren einen neuen Höchstwert. Hinsichtlich der Geschäftstätigkeiten in den kommenden 12 Monaten bleibt der Erwartungssaldo mit 12 Prozentpunkten auf dem Niveau der Vorumfrage (elf Prozentpunkte). Insgesamt geben 86 Prozent der Unternehmen an, dass sie mittelfristig mit gleichbleibenden bis besseren Geschäften rechnen.

Die optimistische Stimmung im Landkreis Altenkirchen spiegelt sich gleichermaßen in den Investitionsneigungen wider. Per Saldo steigen die Investitionsabsichten von drei Prozentpunkten in der Vorumfrage auf 20 Prozentpunkte. Dabei gibt ein Anteil von 38 Prozent der Betriebe an, ihr Investitionsbudget in den kommenden 12 Monaten auszubauen und 18 Prozent planen ihr investives Engagement zurückzufahren. Die vom Arbeitsmarkt ausgehenden Impulse bleiben hingegen überschaubar. Mit neun Prozentpunkten als Saldenwert bleibt die Beschäftigungsneigung annährend auf dem Niveau der Vorumfrage (sieben Prozentpunkte). „Insgesamt deuten die Indikatoren auf ein anziehendes Expansionstempo der heimischen Wirtschaft hin“, so Oliver Rohrbach.