27. Juni 2018

ALTENKIRCHEN – Agrarumweltprogramme EULLa – Informationsveranstaltung der Kreisverwaltung in Wissen – Am Donnerstag, 12. Juli findet ab 18:00 Uhr auf Hof Hagdorn, Hagdorn 1, in 57537 Wissen, eine Informationsveranstaltung zum laufenden Antragsverfahren der Agrarumweltprogramme statt.

Neueinsteiger und bisherige Teilnehmer lernen die Programmteile kennen, können Fachfragen stellen und Antragsunterlagen anfordern. Über Einzelheiten zu den Programmteilen können sich Interessierte beispielsweise auf der Internetseite www.dlr.rlp.de des Dienstleistungszentrums ländlicher Raum (DLR) oder beim zuständigen Sachbearbeiter der Kreisverwaltung Altenkirchen, Volker Birk, unter Telefon 0 26 81/ 81- 28 30 informieren. Die Frist zur Antragsabgabe bei der Kreisverwaltung endet am 20. Juli 2018.