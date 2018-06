Veröffentlicht am 27. Juni 2018 von wwa

REGION – Kajak-Erlebnistour auf der Wied mit dem KiJuB – Langweile in den Ferien? Zumindest für Jugendliche mit Freude am Wassersport hat das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied (KiJuB) für Dienstag, 10. Juli, eine spannende Alternative zu bieten. An diesem Tag steht von 10:00 bis 18:00 Uhr eine Kajak-Adventure-Tour im Wiedbachtal für 14 bis 17 Jährige auf dem Programm. Nach einer Einführung ins Paddeln und einigen Sicherheitsübungen durch einen ausgebildeten Kajak-Guide beginnt die erlebnisreiche Kajaktour. Die Kosten liegen bei 20 Euro inklusive Fahrt und Snack. Für das Angebot sind noch einige Plätze verfügbar. Anmelden kann man sich beim KiJuB, Pfarrstraße 8, Tel. 02631 802 170, Email kijub@neuwied.de