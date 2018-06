Fußballschule mit Frank Mill „auf der Emma“ in Neitersen

Veröffentlicht am 26. Juni 2018 von wwa

NEITERSEN – Mit Kleinfeldturnier endet in Neitersen auf der Emma die Sommerferien Fußballschule – Vier Tage war die Fußballschule „Kids active“ beim WS Neitersen auf der Emma zu Gast. Gerlinde Räder von der Lebenshilfe Altenkirchen hatte im Rahmen der Inklusion das große Fußballspektakel am Wochenende auf der Emma geplant und organisiert. Zur Fußballschule hatten sich 29 Jungen und ein Mädchen gemeldet. Drei Tage lernten sie Neues um das runde Leder. Lehrer dieser vier Tage waren Frank Mill (RW Essen, Borussia Mönchen Gladbach, BVB Dortmund und Fortuna Düsseldorf), Matthias Herget(Essen, Bochum, Schalke und Ürdingen), Axel Sundermann (Bochum, Hannover, Freiburg), Torsten Kuhnke (SW Essen und RW Oberhausen). Die Teilnehmer waren voller Begeisterung bei der Sache, lernten nachhaltig und freuten sich auf das große Abschlussendspiel, die eigene Champions League. Natürlich als FC Bayern München und Real Madrid, Dortmund und Barcelona. In spannenden Duellen gewann natürlich Bayern. Stolz nahmen die Spieler ihre Sieges- und Teilnehmerurkunden aus den Händen der ehemaligen Bundesligaspieler entgegen. (wwa) Fotos: Renate Wachow