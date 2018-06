Veröffentlicht am 26. Juni 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – Ferienspaß der Verbandsgemeinde Flammersfeld gut aus den Startlöchern gekommen – Mit Beginn der Sommerferien startet traditionell auch der Ferienspaß in Flammersfeld. Nadja Wiesbaum-Hümmerich und ihre Kolleginnen hatten in wochenlanger Kleinarbeit alles in die Wege geleitet. Ehrenamtliche angesprochen, Themen aufgetan, Termine festgesetzt, Ferienpässe verkauft. Montag, 25. Juni. Um 09:30 standen die Jungen und Mädchen bei ihren Programmpunkten pünktlich vor Ort. Lea, Tom, Bruno und Lina haben sich für den Fotokurs beim Bürgerkurier entschieden. Parallel zu ihnen starten die Jungen und Mädchen in Flammersfeld auf dem Minigolfplatz von Hans-Gerd Dewitz.

Ein paar Kilometer weiter traf sich ein Dutzend Kinder bei den St. Georg Pfadfindern unter Candia Salz zu Freizeitspielen. In der Mittagszeit fiel für die Pferdeliebhaber, das sind in der Regel fast ausschließlich Mädchen, der Startschuss bei Mona in Niederölfen. Dort begann es mit der Pferdepflege und allem was ebenso dazu gehört bevor es ans geführte Reiten ging. Zwischendurch durften aber auch die verschiedensten Tiere auf Monas Hof gestreichelt werden, di da waren Hunde, Katzen, Hasen, Kaninchen und Ziegen. Am Nachmittag zog es die Selbstverteidiger nach Horhausen. Auch hier standen Regeln und Disziplin an erster Stelle.

Der Dienstag stand im Zeichen des Kinobesuches. Im Neiterser „Historienkino“ lief „Peter Hase“ über die Leinwand. Die vier „Fotografenkinder“ erhielten von Renate Wachow erste Anleitungen zur Spiegelreflexkamera, der Umgang mit den empfindlichen Gerätschaften und die Motivwahl. Nach einigen Hilfestellungen kamen die zwei Jungen und zwei Mädchen gut zurecht und freuten sich über gelungene Fotos.

Mittwoch zieht der Ferienspaß Flammersfeld nach Andernach ins Trampolino. Donnerstag ist wieder ein Fotokurs, ein Tag bei der Feuerwehr Oberlahr, ein Rittertag auf der Burgruine Burglahr, Kochen in der IGS Horhausen, vor- und nachmittags, angesagt. Die erste Ferienspaßwoche findet in der Güllesheimer Raiffeisenhalle ihren Abschluss. (wwa) Fotos: Lea(5)/Bruno(5)/Lina(5)/Tom(5)/Salz(1)/Renate Wachow(9)