Veröffentlicht am 26. Juni 2018 von wwa

GIESENHAUSEN – Abdeckung eines Frühbeets entwendet – Freitagnachmittag, 22. Juni, in der Zeit zwischen 12:00 und 13:00 Uhr, hatte ein Giesenhausener die Abdeckung seines Frühbeets an seinem Zaun im Talweg in Giesenhausen abgestellt. Diesen Umstand nutzten die Täter und entwendeten die Abdeckung. In diesem Zusammenhang fiel ein blauer Kleintransporter mit polnischem Kennzeichen auf. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0. Quelle: Polizei