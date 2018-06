Veröffentlicht am 23. Juni 2018 von wwa

NEITERSEN – Schalkes Traditionself spielt in Neitersen auf der Emma – Sonntagmittag, 24. Juni, ist es endlich soweit. Die Fußballfreunde dürfen sich auf ein sportliches Highlight freuen. „auf der Emma“ spielt Schalkes Traditionself gegen eine Westerwaldauswahl. Die Lebenshilfe Altenkirchen und die Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen haben die Blauweißen nach Neitersen eingeladen. Neben Olaf Thon werden in der Mannschaft auch Martin Max, Klaus Fichtel, Klaus Fischer und andere zu erleben sein. Die Westerwaldauswahl stellt Marco Schütz zusammen. Beginn des Spieles ist in der besten Mittagszeit um 13:00 Uhr. Um 11:00 Uhr beginnt das Programm mit einem Frühschoppenkonzert mit der Kapelle „Sonntagslaune“ aus der Bindweider Bergkapelle. (wwa) Foto: Renate Wachow