Veröffentlicht am 25. Juni 2018 von wwa

KOBLENZ -Noch Plätze frei in den technischen Ferienkursen der Hochschule Koblenz – Es sind noch Plätze frei in den Ferienkursen, die die Hochschule Koblenz in den Sommerferien für Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 17 Jahren kostenlos anbietet. Diese jeweils ein-, zwei oder dreitägigen Kurse für verschiedene Altersgruppen drehen sich rund um technische Fragestellungen und wollen die Lust auf ein Studium in diesem Bereich wecken. Zusätzlich erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in den modernen Hochschulstandort. Die Ferienangebote sind kostenfrei, eine vorherige Anmeldung unter www.hs-koblenz.de/ferienangebote ist jedoch unbedingt erforderlich.

Am RheinMoselCampus Koblenz werden drei Ferienkurse für Schülerinnen und Schüler angeboten: Im Ferienkurs „Creative Labs“ am 26. Juni steht für 15- bis 16-jährige das kreative Entwickeln und Konstruieren mit verschiedenen 3D-Druckverfahren im Vordergrund. Im Ferienkurs „Digitaltechnik – wenn Mikrocontroller zu langsam sind“ erkunden die Teilnehmenden im Alter von 13 bis 16 Jahren unter anderem die Funktionsweisen und Leistungsfähigkeiten verschiedener Schaltungen. Der Frage „Mathe und Physik – Wofür brauch‘ ich das überhaupt?“ geht der zweitägige Ferienkurs für 13- bis 16-jährige am 1. und 2. August nach. Zusätzlich zu den drei Ferienkursen werden zwei Laborpraktika „Einführung in die Digital- und Messtechnik“ für Studieninteressierte angeboten, die sich einen Eindruck vom ingenieurwissenschaftlichen Studium verschaffen möchten. Diese finden am 25. und 27. Juni ebenfalls am RheinMoselCampus Koblenz statt.

Das Angebot der MINT-Teenager-UNI „Girls go MINT!“ des Gleichstellungsbüros richtet sich ausschließlich an Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren. Vom 27. bis 29. Juni stehen die „Phänomene des Wassers“ auf dem Programm der MINT-Teenager-UNI. Dabei lernen die Schülerinnen im Wasserbaulabor am RheinMoselCampus beispielsweise, warum Schiffe schwimmen und wie aus Wasserkraft Strom erzeugt wird. Zudem entnehmen sie außerhalb des Campus Wasserproben an einem Fließgewässer, besichtigen die Erlebniswelt Mosellum und die Koblenzer Schleuse. Weitere Infos sind abrufbar unter www.hs-koblenz.de/mint-teenie-uni.

Die Hochschule Koblenz bietet die Ferienkurse im Rahmen des Hochschulprogramms „Wissen schafft Zukunft“, des Hochschulpaktes III sowie der Initiative „MINT läuft“ des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz an. Schülerinnen und Schüler in MINT-zertifizierten Schulen haben die Möglichkeit, sich die Teilnahme an den mindestens 2-tägigen Kursen mit – je nach Dauer des Kurses – 5-10 MINT-Punkten anrechnen zu lassen.

Die Teilnehmerplätze sind begrenzt. Daher ist eine Anmeldung unter www.hs-koblenz.de/ferienangebote notwendig. Weitere Informationen sowie das komplette Programm mit den verschiedenen Daten zu den Ferienangeboten – auch bereits zu den Terminen in den Herbstferien – sind dort ebenfalls zu finden.