Veröffentlicht am 25. Juni 2018 von wwa

NEUWIED – Kita Rommersdorf freut sich über fertiges Außenspielgelände – Im Februar 2017 ist die städtische Kindertagesstätte Rommersdorf ins Erdgeschoss der ehemaligen Hauptschule im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis eingezogen. Die alten Schulräume wurden umgestaltet und auf die Bedürfnisse der Kids angepasst, so dass heute die Erzieherinnen bis zu 75 Drei- bis Sechsjährige betreuen können. Einziges Manko war bis lang, dass der vorhandene Außenbereich nicht wirklich zum Spielen und Herumtollen einlud. Doch das ist jetzt Geschichte. Mit dem neu gestalteten Innenhof ist ein Gelände hinzugekommen, in dem die Kinder sich frei austoben können. Davon überzeugte sich Bürgermeister Michael Mang (Mitte) zusammen mit Anke Dierdorf (2.v.l.), Gesamtleiterin der städtischen Kindertagesstätten, der Kita-Leiterin Ria Nowak mit Team und natürlich den Kindern und ihren Eltern bei einem kleinen Sommerfest. Und sowohl die Spielgeräte als auch der Sandkasten auf dem Kunstrasen waren in kürzester Zeit von den Kids erobert.