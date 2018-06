Veröffentlicht am 25. Juni 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Landfrauen wandern durch das Johannistal und besichtigen die Papierfabrik in Almersbach – In Kooperation mit der Lebenshilfe e.V. laden die Landfrauen „Frischer Wind“ e.V. Bezirk Altenkirchen zu einer Betriebsbesichtigung und einer Wanderung durch das Johannistal bei Almersbach ein. Treffpunkt ist am 9. August um 14:00 Uhr auf dem Parkplatz am Kirchweg in Almersbach. Es folgt die Besichtigung der Papierfabrik Interface Performance Materials AK GmbH, früher Jagenberg.

Danach wandern die Landfrauen am Almersbach entlang durch das schöne Johannistal in Richtung Altenkirchen. In Sichtweite des Bismarckturmes geht es durch den Hochwald wieder zurück. Die Strecke beträgt circa fünf Kilometer. Bei Interesse kann ein gemeinsames Abendessen organisiert werden. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl bitte unbedingt bis zum 16. Juli bei Bärbel Schneider 02681-7117 oder Anka Seelbach 02681-3788 anmelden.