Veröffentlicht am 24. Juni 2018 von wwa

LINZ – Senioren-Residenz von Kampagne Fair Trade Town Linz überzeugt – In Küche und Bistro werden fair gehandelte Produkte verwendet – Seitdem die „Kampagne Fair Trade Town“ in Linz in Angriff genommen wurde und die aus acht Personen bestehende Steuerungsgruppe auf Einzelhändler, Restaurants, Cafes, Verwaltungen, Firmen, Schulen, Vereine, Kirchen etc. zugeht ist festzustellen, dass die Bereitschaft mitzumachen recht groß ist. Offensichtlich sind immer mehr Menschen von der Notwendigkeit überzeugt, dass der Bevölkerung im Globalen Süden mit dem Kauf von fair gehandelten Produkten wirksam geholfen werden kann, sich lebenswürdige Bedingungen zu erarbeiten.

In Linz gibt es fair gehandelte Lebensmittel, Textilien und Kunsthand-werk im Weltladen sowie Kaffee, Kakao, Schokolade und weitere Produkte in Supermärkten und Cafes. Ab Ende Juni gibt es fair gehandelte Produkte auch in weiteren Geschäften wie z.B. Feinkost Korkmaz am Buttermarkt.

Seit mehreren Monaten steht auch die Senioren-Residenz St. Antonius Linz in der Reihe der Nutzer von fair gehandelten Produkten. Dass die Senioren-Residenz in Küche und Bistro mehrere fair gehandelte Produkte einsetzt, ist insbesondere Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz zu verdanken, der sich diesem Thema angenommen hat. So wird z.B. BIO-Kaffee aus dem Sortiment des Weltladens verwendet, der von den Bewohnern und Gästen der Senioren-Residenz gerne getrunken wird. Aufgrund seiner langen Röstzeit ist er sehr bekömmlich und magenfreundlich. In den kommenden Wochen und Monaten wird man sicher noch des Öfteren lesen können, wer fair gehandelte Produkte verwendet und in sein Angebot aufgenommen hat.

Foto: Bei dem Gespräch mit dem Vorsitzenden von Eine-Welt Linz, Hans-Joachim Schmitz, waren Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz und Küchenleiter Patrick Stein der gleichen Meinung, dass der Faire Handel mehr Beachtung finden muss. Der Faire Handel ermöglicht den Menschen in Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika gerechte und existenzsichernde Löhne und ist nach wie vor ein Instrument gegen Preisdumping, Hunger-löhne, Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen. Als wichtige Bausteine für eine bessere Zukunft vieler Menschen. (v.l.): Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz, Küchenchef Patrick Stein, Vereinsvorsitzender Hans-Joachim Schmitz. Foto: Weltladen Linz