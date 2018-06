Veröffentlicht am 24. Juni 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/SIEGEN – Kindertagespflege, ein Bildungsort mit besonderem Profil – 200 Interessierte Tagesmütter und -väter beim Tag der Kindertagespflege – Zum ersten Mal fand in Siegen ein „Tag der Kindertagespflege“ statt. Initiator des Tages der Kindertagespflege in Siegen war die Arbeitsgemeinschaft Kindertagespflege der Jugendämter der Stadt Siegen so wie der Kreise Siegen – Wittgenstein, Olpe und Altenkirchen.

Es hatten sich rund 200 Tagesmütter und -väter angemeldet. Diese nutzten das Format, um sich auszutauschen und neue Entwicklungen in der Kindertagespflege aus erster Hand zu erfahren. Andere Interessierte nutzten den Tag, um sich über die unterschiedlichsten Angebote der Kindertagespflege zu informieren.

Hilke Waßmuth, Dipl. Pädagogin und Fachberaterin für Kindertagespflege aus Neumünster, schilderte in ihrem Fachvortrag die Entwicklung der Kindertagespflege für das bundesweite Kinderbetreuungsangebot und beschrieb das besondere Profil der Kindertagespflege in seiner besonderen Bedeutung für die Betreuung der Kinder unter drei Jahren. Bundesweit werden rund 15,4 Prozent der Kinder in Kindertagesbetreuung im Rahmen von Kindertagespflege betreut, in NRW sind es sogar 30,9 Prozent.

Diese Zahlen zeigen: Ohne das Betreuungsangebot „Kindertagespflege“ kann dem Wunsch von Eltern nach Betreuung und Förderung ihrer Kinder , auf die seit dem 01. August 2013 alle Kinder ab dem ersten Geburtstag einen rechtlich festgeschriebenen Anspruch haben, nicht Rechnung getragen werden.

Grund genug, der Kindertagespflege und insbesondere den Tagesmüttern und –vätern Aufmerksamkeit zu schenken und ihre Arbeit stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.

Der Tag war eingebunden in einen Aktionszeitraum „Kindertagespflege“, zu dem der Bundesverband für Kindertagespflege deutschlandweit aufgerufen hatte und wird unterstützt vom Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen der Förderung im Bundesprogramm Kindertagespflege „Weil die Kleinsten große Nähe brauchen“.