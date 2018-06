Veröffentlicht am 25. Juni 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zumba Fitness-Kurse starten in Altenkirchen – Die beiden Zumba Fitness-Kurse der Kreisvolkshochschule gehen am Mittwoch, 11. Juli, in Altenkirchen in eine neue Runde. – Kursleiterin Lisa Graben bietet ein Workout der besonderen Art für Fitness-Fans an: Zumba. Das ist Dance-Fitness zu lateinamerikanisch inspirierter Musik, entwickelt von dem gebürtigen Kolumbianer Beto Perez. Seither haben sich die Tanzbewegungen zu einer globalen Lifestyle-Marke entwickelt. Zumba verbindet Training, Entertainment und Kultur zu einem einzigartigen Tanz-Fitness-Erlebnis.

Die einfach zu erlernenden Choreographien bieten ein Workoutprogramm für den ganzen Körper.

Geeignet ist die Zumba Fitness für Menschen, die zum einen etwas für ihren Körper und ihre Figur tun möchten und gleichzeitig auf den Spaß beim Training nicht verzichten wollen. Tanzen können muss man für Zumba-Fitness nicht.

Die beiden Kurse umfassen jeweils zehn Termine und finden mittwochs in der Zeit von 16:45 bis 17:45 Uhr und von 18:00 bis 19:00 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro pro Kurs. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.