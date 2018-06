Veröffentlicht am 23. Juni 2018 von wwa

LINKENBACH – Abfallwirtschaft spielt bei Daseinsvorsorge große Rolle – Eigene Abfallbehandlungsanlagen und kommunale Kooperation zahlen sich aus – Landrat Hallerbach: Entsorgungssicherheit zu angemessenen Gebühren ist auch künftig gewährleistet – Am 23. Juni ist Tag der Daseinsvorsorge der kommunalen Unternehmer. Eine Gelegenheit, die Kreisabfallwirtschaft als kommunales Unternehmen vorzustellen. Die kreiseigene Abfallwirtschaft spielt neben der sicheren Wasserversorgung eine zentrale Rolle in der durch kommunale Unternehmen gewährleisteten Daseinsvorsorge. Der Landkreis Neuwied sorgt für die Einsammlung, Verwertung und Beseitigung des Abfalls seiner über 180.000 Einwohner sowie von rund 6.000 Gewerbebetrieben und bewegt so jährlich fast 100.000 Tonnen Abfälle.

Dabei profitieren die Neuwieder Bürgerinnen und Bürger von einigen Besonderheiten des Neuwieder Abfallwirtschaftskonzepts. So ist der Kreis mit der eigenen, selbst betriebenen Mechanisch-Biologischen Restabfallbehandlungsanlage (MBA) unabhängig von der teuren und unflexiblen Abfallverbrennung. Gleichzeitig gewährleistet der Kreis mit dem durch vorausschauende Planung ausreichend vorhandenen, eigenen Deponieraum die Entsorgungssicherheit noch für viele Jahre. Und gegen die mit steigenden Preisen einhergehende, immer weiter zunehmende Marktkonzentration in der Entsorgungswirtschaft hat der Landkreis rechtzeitig auf intensive Kooperation mit anderen Kommunen gesetzt. Zuletzt hat der Beitritt zur Rheinischen Entsorgungskooperation REK auch die Abfallsammlung wieder in kommunale Verantwortung gelegt.

„Während viele Städte und Landkreise voll und ganz auf die private Entsorgungswirtschaft angewiesen sind und einen nachlassenden Wettbewerb bereits heute teuer bezahlen müssen, profitieren die Neuwieder Bürgerinnen und Bürger von der bereits weit vorangetriebenen Kommunalisierung der Abfallentsorgung“, teilt Landrat Achim Hallerbach mit. „Neben der langfristigen Planungs- und Entsorgungssicherheit verspricht eine kommunal organisierte und durchgeführte Abfallentsorgung auch langfristig stabile sowie angemessene Gebühren.“

Der Landrat verweist auch auf einen weiteren Effekt der an den Interessen des Landkreises ausgerichteten Abfallwirtschaft in Eigenregie: „Wir wollen, dass die Gebühren unserer Bürgerinnen und Bürger nicht an teils europaweit aufgestellte Konzerne fließen. Sie sollen soweit wie möglich der lokalen Wertschöpfung dienen und damit den Gebührenzahlern selbst wieder zu Gute kommen.“

In dieses Konzept passt auch ein „Schatz“, den die Neuwieder Abfallwirtschaft künftig ebenfalls selbst heben möchte: Der Grünabfall aus Gärten und der Astschnitt von gemeindlichen Astsammelplätzen soll künftig selbst zu Brennstoff aufbereitet werden und anschließend als klimafreundlicher Brennstoff im Kreis Neuwied genutzt werden. Weitere Infos und Service unter www.abfall-nr.de

Foto: Herzstück der Neuwieder Abfallwirtschaft: Die Abfallentsorgungsanlage Linkenbach mit Außerschulischem Lernort, Wertstoffhof, Mechanisch-Biologischer Abfallbehandlungsanlage, Deponie und überdachter Nachrotte (von vorne nach hinten)