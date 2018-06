Veröffentlicht am 24. Juni 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Literaturwerkstatt im Haus Felsenkeller – Im zweiten Halbjahr 2018 wird die kreative Textarbeit fortgesetzt – Starttermin ist der 04. Juli. – Annette Messerschmidt (Schriftstellerin) trifft sich immer am ersten Mittwoche eines Monats mit dem Arbeitskreis der Literaturwerkstatt. Hier bietet sich allen Interessenten die Gelegenheit, an einem eigenen Text mit anderen Scheibenden zu arbeiten, sich zu besprechen und zu bedenken. Der Austausch erweitert die eigene Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeit. Darüber hinaus lässt sich so manches über das Handwerkszeug des Schreibens dazulernen. Die Treffen finden jeweils zu unterschiedlichen Mottos statt. Es wird z.B. um „Kulinarisches“, „Schulerlebnisse“, „Tiergeschichten“, „Texte zum Thema Liebe“ oder „Winter“ in Gedichten und Geschichten gehen. Es bleibt aber immer genügend Raum, auch andere Themen zu bearbeiten. Über die reine Textarbeit werden auch immer wieder andere Projekte angestoßen. Man darf also dabei sein, Ideen einbringen und neugierig sein. Die Lesungen in Frühjahr und Herbst sind ein fester Bestandteil des Felsenkeller-Programms und diesen Herbst steht der Termin – 30. September – schon fest.

Bei den Treffen wird eine Spende von 1,50 Euro von den Teilnehmern erbeten, um sich an den Kosten des Haus Felsenkeller zu beteiligen. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.