Veröffentlicht am 24. Juni 2018 von wwa

BETZDORF – Lions Clubs und KKH unterstützen Lehrerfortbildung in der Region – Start von Lions-Quest „Erwachsen werden“ am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium – Am Betzdorfer Freiherr-vom-Stein-Gymnasium fand das schulinterne Lehrerfortbildungsprogramm von Lions-Quest „Erwachsen werden“, für Schüler im Alter von zehn bis 14 Jahren, statt, an dem auch Lehrer der August-Sander-Realschule plus (Altenkirchen) teilnahmen. Der Name „Lions-Quest“ steht seit beinahe 20 Jahren für ein erfolgreiches, stets weiter entwickeltes und evaluiertes Lebenskompetenz-Programm, das die Zielsetzung verfolgt, Schüler/innen für die Herausforderungen des späteren Lebens fit zu machen.

Dies beinhaltetet sowohl individuelle Bewältigungsstrategien für das eigene, erfüllte Leben als auch das Erlernen interaktiver Kompetenzen für das Zusammenleben in der Gemeinschaft. Die Schule übernimmt hierbei eine wichtige Rolle für das Gemeinwohl und das Lions-Quest-Programm will sie bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe unterstützen. Mit einem kompletten Curriculum für die Klassen fünf bis neun und einem Methodentraining zur Förderung von Lebenskompetenzen wie auch zur Ausbildung sozialer und interaktiven Kompetenzen. Das Das Lions-Quest-Lehrerhandbuch bereichert die pädagogische Arbeit der Lehrer/innen durch zahlreiche praxisnahe Anregungen und direkt im eigenen Unterricht umzusetzende Entwürfe.

Im Oktober findet in der evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen das Aufbauseminar Lions-Quest „Erwachsen handeln“ statt, um Lehrer/innen und Sozialkräfte bei ihrer wichtigen Aufgabe zu unterstützen, die mit jungen Menschen von 15 bis 21 Jahren arbeiten. Die Seminargebühren für beide Fortbildungen teilen sich die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) mit dem LC Bad Marienberg, LC Westerwald sowie LC Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Altenkirchen. (doko) Foto: Lions Club